I 5 formaggi che danno più calcio, ecco la lista dei migliori!

I 5chepiùladei!Si sa, la salute comincia a tavola e se il nostro problema è l’osteoporosi, ovvero una patologica fragilità delle ossa, assumerecon la dieta può essere un’ottima scelta, sia preventiva che latamente “curativa” (con le debite virgolette del caso, come vedete, perché se lo speciavi prescrive una terapia farmacologica, la dieta può solo avere una efficacia integrativa).I 5chepiùladei!Ilè un minerale fondamentale per lo sviluppo delle nostre ossa e dei denti. La maggior parte delche si trova nel nostro organismo (99,1%) sta nelle ossa e nei denti e ha una funzione strutturale.Ma non solo. Il, infatti, è anche essenziale per la trasmissione degli impulsi nervosi, per la contrazione dei muscoli, per la coagulazione del sangue.