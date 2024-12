Ilrestodelcarlino.it - Giovane anconetano trovato morto in hotel: indagini in corso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Va a dormire incon la fidanzata e la mattina lei lo trovain bagno. La vittima è T.S. un 20enne. Il dramma si è consumato in una stanza dell’albergo Vittoria, in via Filzi, un traversa del viale, nel quartiere Adriatico. Ieri mattina la scoperta che ha scioccato la. In preda al panico ha chiesto aiuto e dall’hanno chiamato il 112 che ha mandato sul posto sia l’automedica del 118 che una ambulanza della Croce Gialla. Non erano ancora le 9. Per il 20enne, un ragazzo con la passione per il pugilato, una famiglia alle spalle, non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore aveva già smesso di battere. Il ritrovamento ha fatto intervenire anche la polizia, con la squadra Mobile e la Scientifica. Stando agli accertamenti, il 20enne si sarebbe tolto la vita utilizzando la cinta dei pantaloni.