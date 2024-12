Thesocialpost.it - Giovane accoltellato e lasciato in una pozza di sangue, tre ragazzine accusate di tentato omicidio: “Sotto effetto di ketamina”

Tre, appena maggiorenni, sono indagate perdopo una violenta aggressione avvenuta giovedì sera, 12 dicembre, nel centro di Treviso. Undi 22 anni è stato gravemente ferito al collo con un coccio di bottiglia e si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.Leggi anche: Mamma ruba soldi alla figlia disabile per comprarsi auto e casa, denunciata con il compagno: “Spariti 700mila euro”Indagini sul contesto dell’aggressioneLe giovani, il cui nome è stato inserito in un fascicolo dalla Procura di Treviso, avrebbero agitol’di stupefacenti, in particolare. Secondo le prime ricostruzioni, la droga sarebbe stata consegnata poco prima da un corriere arrivato in treno.Le dichiarazioni del sindacoIl sindaco di Treviso, Mario Conte, ha definito la vicenda come un chiaro esempio delle gravi conseguenze legate al mondo degli stupefacenti, sia consumati che ceduti.