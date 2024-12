Ilrestodelcarlino.it - Ettore Ionni è il nuovo allenatore del Matelica. Debutterà contro il Tolentino, sua ex squadra

Confermate le voci che circolavano nei giorni scorsi:è ildel. La notizia è stata ufficializzata ieri sera dalla società con una breve nota in cui "comunica di aver affidato la guida tecnica della prima" appunto al tecnico sambenedettese, il cui nome era stato accostato alla panchina biancorossa dopo l’esonero di mister Giuseppe Santoni, avvenuto all’indomani della sconfitta interna col Montefano, la terza di fila per il. Iltecnico– ironia della sorte – domenica al "Della Vittoria" proprioquelche lo ha visto protagonista nel ruolo di vicenella passata stagione con Matteo Possanzini e prima ancora con Maurizio Mattoni, assieme al quale ha iniziato la carriera in panchina, lasciando quella da giocatore.