Enea inaugura un modulo hi-tech per coltivare micro-ortaggi su Luna e Marte Federico II nel progetto

Un container hi-perin condizioni spazialicome ravanello e cavolo verza. L’innovazione verrà presentata in occasione della 4a Giornata nazionale dello Spazio (16 dicembre) ed è stata realizzata presso il Centro RicercheCasaccia nell’ambito delx2 finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana. Il, cui partecipano, Cnr e le università di Roma Tor Vergata e “II” di Napoli, quest’ultima nel ruolo di coordinatore, punta a realizzare sistemi biorigenerativi per la produzione di cibo fresco ad alto contenuto di fitonutrienti, per il supporto alla vita degli astronauti nelle missioni di lunga durata. La finalità della ricercax2 è quindi quella di perfezionare, direttamente in condizione di missione, un sistema di produzione in grado di garantire all’equipaggio una dieta equilibrata dal punto di vista nutritivo e di qualità e sicurezza alimentare, e al tempo stesso utile a contrastare gli effetti negativi dovuti alla gravità alterata e ai raggi cosmici.