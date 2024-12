Movieplayer.it - Elton John: "La legalizzazione della marjiuana? Uno dei più grandi errori di tutti i tempi"

Il cantautore ha espresso il suo pensiero su una delle riforme di legge che ha contraddistinto il dibattito pubblico sull'uso delle droghenon ha risparmiato parole per spiegare la sua posizione contro lamarijuana in America e in Canada. Parlando con la rivista Time, che ha scelto il cantautore come icona dell'anno 2024,ha parlato del suo precedente uso di droghe e ha espresso le sue forti opinioni contro lamarijuana negli Stati Uniti e in Canada. "Sostengo che crei dipendenza. Porta ad altre droghe", ha dichiarato. "E quando sei fatto - e io lo sono stato - non pensi normalmente. Legalizzare la marijuana in America e in Canada è uno dei più