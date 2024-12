Lapresse.it - Dexter original sin, arriva in Italia il prequel della serie cult

Torna. Lada oggi è disponibile inin esclusiva su Paramount+ con il. Torna quindi la storia del killer ‘buono’ che uccide soltanto chi se lo merita. Ma questa volta vedremo tutto quello che c’è stato prima. Vedremo come un ragazzo da semplice studente – che porta con sé un istinto segreto, quello che lui stesso imparerà a gestire e a chiamare “l’oscuro passeggero” – muove i suoi primi passi da vendicatore omicida. Questaci riporta indietro nel tempo per scoprire comeabbia deciso e imparato a uccidere attenendosi però a un codice di comportamento etico.Nella Miami del 1991, questoracconta la vita di(interpretato da Patrick Gibson) mentre cerca di ‘indirizzare’ i suoi impulsi sanguinari, per diventare poi un serial killer. Tanto che lascerà i telespettatori inchiodati di fronte agli schermi, quella che è una vera e propria routine per: conservare i vetrini con il sangue delle sue vittime.