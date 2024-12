Impresaitaliana.net - Cisal, Cavallaro: “Stupito della condanna, ora attendo con fiducia l’appello”

Leggi su Impresaitaliana.net

Francesco, segretario generale: “Sereno e fiducioso in ordine all’esito finale del processo”«Apprendo con grande stuporeemessa dal giudice per le indagini preliminari di Napoli. È questo perché in un solo momento sono state contraddette 20 pagine di motivazione del tribunale libertà e la conforme pronuncia resa dalla corte di cassazione, a cui aveva fatto ricorso il pubblico ministero, che avevano accertato l’assenza a mio carico finanche dei semplici indizi di colpevolezza».Lo dichiara Francesco, segretario generale, a marginesentenza emessa dal Gup.«È difficile comprendere come oggi quelle identiche carte abbiano potuto dimostrare la mia responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio – continua– Aspetto quindi conche il giudizio di appello corregga questa incredibile e inspiegabile contraddizione.