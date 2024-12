Lettera43.it - Calenzano, l’esplosione sarebbe stata causata da un carrello sollevato vicino ai vapori di carburanti

La mattina delal deposito Eni dierano in corso due distinti interventi di manutenzione agli impianti. Uno, alla pensilina numero 7, riguardava una condotta di alimentazione per il carico di carburante ai camion. L’altro intervento, proprio alla corsia 6 – quella dello scoppio – riguardava invece la riparazione di due raccoglitori diche da tempo risultavano malfunzionanti. Secondo quanto emerge, al momento delnelle vicinanze della pensilina numero 6 era in atto il sollevamento di un, tramite un macchinario, proprio in concomitanza alla formazione di una nube didi, che si formano nelle fasi di pompaggio dei prodotti nelle autobotti. Equesta vicinanza a causare il disastro.Fiamme dopoal deposito Eni di