Bari la lettera anonima dello studente sull’albero di Natale del Politecnico | Non voglio più vivere E la mamma lo riconosce | È mio figlio

Leggi su Open.online

Aveva lasciato unaindirizzata a Babbo, in cui scriveva di non voler piùdideldi. Ora, loè stato trovato grazie alla, che in quel grido d’allarme ha riconosciuto suo. L’appello lanciato dalla professoressa Anna Castellano, la condivisione sui social e il passaparola hanno infatti aiutato la donna a mettersi in contatto con l’università. Nella drammatica missiva il giovane aveva espresso tutto il suo disagio: «Caro Babbo, ho un desiderio diverso da quelli che ricevi di solito. Vorrei che ponessi fine alle mie sofferenze. Vorrei addormentarmi e non svegliarmi più», si legge nel testo. «è diventato estenuante, non ho più voglia di combattere per ciò che desidero, peruna vita “diversa” da quella considerata normale da tutti.