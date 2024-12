Ilfattoquotidiano.it - Banda larga, il sottosegretario Butti: “Se ci fosse stato il governo Meloni 10 anni fa oggi non dovremmo ricorrere a Musk”

“Se ilattivo diecifa,avremmo un campione nazionale sulla tecnologia satellitare e nona Elon“. Lo ha detto Alessioalla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, intervenendo ad Atreju 2024 a Roma. Di cosa parla il? Parla di, obiettivo da raggiungere con i fondi del Pnrr, per connettere, spiega, “anche le aree più remote e garantire connettività a tutti gli italiani”. “Il– spiega il– ha preso sul serio il lavoro di digitalizzazione della pubblica amministrazione che sta portando a termine. Due sono i concetti che abbiamo fatto nostri: efficienza e resilienza, io ci aggiungerei anche trasparenza. Noi abbiamo parecchi fondi per digitalizzare la Pa, stiamo facendo un lavoro straordinario, abbiamo investito molto sull’interoperabilità e stiamo cercando di far dialogare le singole amministrazioni.