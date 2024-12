Pisatoday.it - Auto in sosta selvaggia blocca un autobus del servizio pubblico

Leggi su Pisatoday.it

linee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare la sussistenza dei presupposti per denunciare per interruzione diil proprietario che stamani mattina a Pisa hato per circa un’ora ildi trasporto.È accaduto alle ore 10,50.