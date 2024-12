Ilnapolista.it - Arrestato il capo ultrà Nino Ciccarelli, era tra i condannati per gli scontri precedenti a Inter-Napoli

Continuano i problemi per la curva dell’. Dopo l’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose tra le due tifoserie di Milan eoggi e statoun altro esponente del tifo nerazzurro., uno tra i capi della curva Nord dell’per un cumulo pena di 4 anni e 8 mesi diventato definitivo, abruzzese di 55 anni, storicodei Viking che aveva fondato nel 1984, è stato portato in carcere dai carabinieri.era stato condannato a 3 anni e 10 mesi per glialla partitadel 26 dicembre del 2018 in cui morì l’Daniele Belardinelli, investito da un’auto. A questa condanna per rissa e lesioni se ne sono aggiunte altre tre per fatti minori (una per guida in stato di alterazione). Il suo legale Mirko Perlino chiederà la sua scarcerazione in quanto da tempoha intrapreso un percorso di recupero presso un Sert.