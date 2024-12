Metropolitanmagazine.it - Anastacia, cinque date in Italia per l’estate 2025

ha sceltolocation suggestive per il suo coming back estivo inprevisto per il luglio, a seguito dellecon le quale l’artista il prossimo marzo riabbraccerà il pubblico della Penisola dopo tre anni.La voce inconfondibile che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, torna inper un tour estivo che promette emozioni indimenticabili. Dopo il successo delle sue recenti produzioni, tra cui l’ultimo album “Our Songs” e la partecipazione al tour d’addio della leggenda tedesca Peter Maffay, la cantautrice americana sarà protagonista diconcerti esclusivi nelle location più suggestive del Bel Paese. La prima data è prevista al Festival del Vittoriale a Gardone Riviera (15 luglio), seguita dal Sequoie Music Park di Bologna (16 luglio), al Belvedere San Leucio di Caserta (18 luglio), all’Arena del Mare di Sabaudia (19 luglio) e al Castello Carrarese a Este (21 luglio).