Amori in classe Una palestra delle emozioni

Nappo* Gliche sbocciano tra i banchi di scuola hanno qualcosa di unic. Sono leggeri, ingenui e spesso travolgenti, come il primo soffio di vento caldo in primavera. È tra agende, libri e sguardi rubati durante le lezioni che fioriscono i sentimenti più puri, che rimarranno per sempre nei ricordi di chi li ha vissuti. L’amore scolastico ha un’innocenza rara. Non è limitato dalle complessità della vita adulta, né dal pesoresponsabilità. Si nutre di piccoli gesti: un sorriso, un bigliettino nascosto tra le pagine di un libro o una pausa nel cortile. Questispesso nascono in un contesto in cui tutto è condiviso: dalle ore inalle esperienze fuori scuola, come le gite scolastiche o le attività di gruppo. Proprio questa vicinanza permette ai ragazzi di conoscersi in modo autentico, senza filtri.