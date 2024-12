Tpi.it - Alta Badia in inverno: paesaggi da sogno, sport e momenti di relax

Leggi su Tpi.it

Quando l’arriva in Alto Adige, l’si trasforma in un luogo incantato, dove la bellezza naturale si fonde con l’autenticità delle tradizioni ladine. Situata nel cuore del territorio altoatesino, questa valle offre un mix irresistibile di attivitàive, eventi culturali edi puro, perfetti per chiunque desideri una vacanza all’insegna del benessere e del divertimento. La località di La Villa, in particolare, rappresenta un punto di partenza ideale per esplorare questa destinazione d’eccellenza, per non dire della sua vicinanza agli impianti sciistici.Il vostro soggiorno in:La Villa è una delle perle dell’, nota per la sua posizione privilegiata e per le strutture ricettive diqualità. Soggiornare in un hotel ina La Villa significa non solo godere di una vista spettacolare sulle Dolomiti, ma anche avere accesso a servizi di prim’ordine.