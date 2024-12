Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, l'incredibile video di Chiara in camerino prima del disastro: "Stasera..." | Guarda

Un quiz show, in tutti i sensi. Ad, il programma spacca-ascolti dell'access prime time di Rai condotto da Stefano De Martino giovedì sera ha sfondato il muro dei 6 milioni di telespettatori, un dato a suo modo storico. La conferma della bontà del nuovo corso del programma, fino a giugno dell'anno scorso nelle mani di Amadeus che passato ora sul Nove con Chissà chi è, nella stessa fascia oraria, si deve accontentare di 500mila spettatori. Balli, canti, siparietti, scenette, finte liti: in studio con De Martino accade tutto, con il risultato di trascinare tutti, ma proprio tutti, nella bolgia. Dai pacchisti ai concorrenti. Nell'ultima puntata, quella dei record, è toccata a: partita, la sua, decisamente sfortunata. Arrivata alla Regione fortunata, si affida anche all'amuleto Peppe, l'uomo delle profezie seduto tra il pubblico in studio, ma non va e se ne torna a casa con zero euro.