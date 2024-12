Movieplayer.it - Affari Tuoi: il programma di Stefano De Martino è record di ascolti

Leggi su Movieplayer.it

La puntata diche è andata in onda il 12 dicembre è stata la più seguita della stagione, fino a questo momento. OraDeè il re dell'access prime time. Nessuno avrebbe scommesso su un tale successo diDe. E invece,è diventato un vero e proprio fenomeno sia in termini diche in quanto a interazioni sui social. Il cambio di conduttore non ha fatto altro che giovare allo show. Già il successo era conclamato, ma la puntata del 12 dicembre ha scritto una nuova pagina dell'access prime time di Rai 1.è lo show deidella prima rete Rai I numeri parlano molto chiaro. Nel corso della serata di giovedì 12 dicembre,ha conquistato ben 6.005.000 spettatori, raggiungendo .