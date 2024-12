Thesocialpost.it - Vannacci scagionato: il tribunale militare archivia il caso, non ci sarà il processo per diffamazione

Il generale Roberto, eurodeputato della Lega, è statodalle accuse dilegate al suo libro Il mondo al contrario. Oggi, il gup delha dichiarato che nelle pagine del testo non vi è alcun oltraggio, per cui ha stabilito il “non doversi procedere, perché il fatto non sussiste“. La vicenda giudiziaria, che aveva suscitato molte polemiche, si è conclusa positivamente per l’autore del libro, con la decisione di non avviare un.La controversia e l’imputazione coattaLa vicenda giudiziaria ha avuto un inizio tutt’altro che semplice. Inizialmente, la Procuradi Roma aveva richiesto l’zione del, ma il gip aveva deciso di imporre l’imputazione coatta, riaprendo le indagini. L’oggetto del contendere erano alcuni passaggi del libro di, pubblicato nel 2023, che avevano suscitato critiche.