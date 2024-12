Quotidiano.net - Valentino Valentini: l'intelligenza artificiale come strumento per le pmi

Leggi su Quotidiano.net

Le nuove tecnologie, in primo luogo l', devono essere utilizzate dalle pmiuna "cassetta degli attrezzi", superando la "paura" dell'innovazione. Lo ha detto, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, aprendo a Torino il seminario "Boosting Sme digitalisation for local development" organizzato dall'Ocse, ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal centro di competenze Cim4.0 del capoluogo piemontese.è presidente della Digital for SmEs Global Initiative (D4Sme), un'iniziativa internazionale pubblico-privata nata nel 2019 in seno all'Ocse con l'obiettivo di promuovere la digitalizzazione delle pmi a livello globale. Al D4Sme partecipano i rappresentanti dei governi, le associazioni di categoria delle pmi, le grandi multinazionali del digitale, diverse pmi innovative nonché università e centri di ricerca.