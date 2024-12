Ilrestodelcarlino.it - Un anno di antichi mestieri. La Pro loco di Piediripa fa rivivere le tradizioni

"Con questo calendario vogliamo raccontare la tradizione dei, far conoscere ai giovani le usanze di un tempo e lanciare le nostre iniziative per l’prossimo". La Prodiha presentato il calendario per il 2025, che verrà distribuito nelle scuole e nelle parrocchie. I soci hparlato della fase di preparazione, della realizzazione e della diffusione del calendario, che propongono ognidal 2006. Lorenza Ionni, dell’associazione, racconta: "Lavandaie, cordai, semarole, levatrici. Sonoquasi scomparsi, o comunque, oggi, profondamente diversi. Le levatrici aiutavano le donne durante il parto a casa, le semarole vendevano semi e legumi nelle vie. Poi, nel calendario, compaiono in foto storiche muratori, sarti, stracciari, barbieri, arrotini, spazzacamini.