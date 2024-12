Justcalcio.com - TS – “Roma, non era possibile. Dalla campagna all’autostrada…”

2024-12-12 23:51:49 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport:“La prestazione è stata positiva anche se in alcune circostanze abbiamo portato troppo palla. I ragazzi hanno spinto come piace a me, hanno ricercato la vittoria e hanno provato a far divertire il pubblico, che si diverte quando vede tante occasioni da gol“. Lo ha detto a Sky l’allenatore della, Claudio Ranieri dopo la vittoria per 3-0 sul Braga in Europa League. Tra le note positive c’è il ritorno al gol di Lorenzo Pellegrini: “Sono contento per lui, anche durante gli allenamenti sta trovando la porta“.Il commento di Ranieri dopo-BragaRete anche per Saud Abdulhamid: “In allenamento è una freccia, mi sembrava un peccato non provarlo. Sta reagendo bene, ed è buono per la“, ha aggiunto il tecnico, che ha speso belle parole anche per Manu Kone: “E’ un giocatore forte e si capiva anche guardandolo da fuori.