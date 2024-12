Tpi.it - Trump è la persona dell’anno di Time: “La sua rinascita politica non ha paralleli nella storia americana”

è ladi: è la seconda voltaDonaldè ladiper il 2024: per il neoeletto presidente degli Stati Uniti d’America si tratta della seconda volta. Il tycoon, infatti, era già stato scelto dal magazine nel 2016 quando sconfisse alle elezioni presidenziali Hillary Clinton.Il nuovo presidente statunitense ha sconfitto (di nuovo) Kamala Harris e il suo amico e sostenitore Elon Musk, che il magazine aveva inseritorosa dei 10 finalisti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)“Per aver guidato un ritorno in scena di proporzioni storiche, aver causato un riallineamento politico generazionale, per aver cambiato la forma della presidenza e alterato il ruolo dell’America nel mondo,è la2024” scrive il