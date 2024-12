Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-12-2024 ore 08:00

LuceverdeBuongiorno dalla redazione giovedì 12 dicembre Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità ee cominciamo la nostra carrellata col segnalare un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare all’interno della galleria dell’appia Attenzione ci sono lunghi incolonnamenti a partire dall’ uscita Prenestina ancora sul raccordo abbiamo rallentamenti con code per te molto intenso in carreggiata esterna tra le uscite Cassia Trionfale Aurelia nel settore opposto sempre in esterna tra le uscite La Rustica e Tiburtina data allora abbiamo incolonnamenti su tutte le principali strade del centro città in particolare per quanto riguarda il quadrante Nord sulla Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone sulla Trionfale da ipogeo degli Ottavi a Monte Mario sulla Flaminia dal bivio di Sacrofano Prima porta è ancora da Labaro a di Quinto cos’è anche sulla Salaria da Fidene alla tangenziale est incolonnamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila è lungo la diramazioneSud rispettivamente da Settecamini a la tangenziale est da Torrenova al Raccordo Anulare in quest’ultimo caso la coda di circa 2 km del legato alle difficoltà di immissione sul raccordo dove come detto C’è stato un incidente in tangenziale code permolto intenso da via delle Valli Conca d’Oro fino all’uscita però Li Campi Sportivi in direzione quindi dello Stadio Olimpico nel quadrante Sud rallentamenti con code sull’ostiense tra Acilia Vitinia sulla Cristoforo Colombo Trani Infernetto via di Malafede sull’Ardeatina da fare alla Cecchignola code a tratti anche sulla Pontina e sulla via Appia rispettivamente da Pomezia al Raccordo Anulare da Santa Maria delle Mole Capannelle maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito