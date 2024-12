.com - Tennis, svolta in Gran Bretagna: niente tornei femminili per le donne trans

(Adnkronos) – La partecipazione dellegender aiprofessionisticiè uno dei temi più controversi del mondo dello sport. Unarilevante in questo senso è arrivata dalladove, a partire dal nuovo anno, allegender non sarà più permesso di giocare anella categoria femminile. Questo avverrà, a partire dal prossimo 25 gennaio, nella maggior parte deibritannici, dopo la decisione della LawnAssociation, l’organo di governo delinglese. Quella messa in atto dalla LTA è una vera e propria marcia indietro rispetto alle regole vigenti, che consentono ai giocatori di identificarsi liberamente nel genere che preferiscono, ma dal 2025 non sarà più così. Agli individui nati come maschi sarà possibile competere, almeno all’interno deisotto la giurisdizione della LTA, soltanto nella categoria maschile.