Lapresse.it - Special Olympics, Santanchè: “Evento importante per Italia senza barriere”

“E’ una manifestazione, che fa capire quel è l’che vogliamo. Un’che non abbia, che sia accessibile, un’che sia per tutte le persone che amano questa nazione. La squadra diWorld Winter Games fa tantissimo per la nostra nazione e dimostra tutti i giorni la loro grandezza facendoci sentire molto piccoli”. Lo dice Daniela, ministra del Turismo, a margine della conferenza stampa di presentazione degliWorld Winter Games che si è svolta a Torino presso Palazzo Reale.“Il connubio sport e turismo è assolutamente fondamentale, penso non soltanto agliWorld Winter Games, ma anche alle Atp Finals che sono stati ospitate poco fa a Torino, penso anche al Sei Nazioni o al Giro d’: sono tutti acceleratori, per far sì che gli investimenti vengano fatti in modo rapido, inoltre queste manifestazioni aiutano anche a destagionalizzare, perché la nostra nazione deve avere turismo tutto l’anno e bisogna puntare alla qualità, non alla quantità”, aggiunge la ministra.