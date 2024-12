Oasport.it - Snowboard, Bormolini, Caffont e Coratti brillano nelle qualificazioni del PGS a Carezza, fuori Lucia Dalmasso

Mattinata diin quel di(Italia) per la Coppa del Mondo 2024/2025 dialpino. Sono stati determinati i sedici qualificati alla fase a eliminazione diretta sia al maschile che al femminile nel gigante parallelo nella prima tappa italiana dopo le prime due uscite asiatiche di questa stagione.Ottimi sono stati i riscontri al maschile, laddove l’Italia ha affrontato in maniera trionfale le prime gare. In testa ha concluso l’austriaco Benjamin Karl, ma sono ben sei gli italiani che centrano il pass per la fase a eliminazione diretta: quarto tempo per Maurizio(1:17.07), sesto per Edwin(1:17.23), ottavo, nono e decimo ci sono rispettivamente Daniele Bagozza (1?22 di distacco da Karl), Mirko Felicetti (1?26) e Aaron March (1?27). Si è qualificato anche un fantastico Roland Fischnaller, tredicesimo a 1?38.