Si è spento il preside Garavaldi

Si èieri mattina al Santa Maria il professor Giovannidi lungo corso e personalità di spicco in ambito cattolico. Aveva 91 anni. Il, ricordato dagli amici e dagli ex studenti come persona di grande cultura, impegno e integrità morale, lascia la moglie Marialuisa ed i figli Enrico, Vincenzo ed Elena. I funerali saranno celebrati domani alle 11 partendo dalla Casa funeraria Croce Verde, alla Baragalla, per la chiesa parrocchiale di S. Antonio da Padova, dove verrà celebrata la S. Messa. Oggi, a partire dalle 13, verrà allestita la camera ardente. L’Uciim reggiana ricorda "con affetto e riconoscenza ilprof Giovanni, attivo, generoso e propositivo componente del Consiglio Sezionale ente provinciale dell’Unione. Notevole il suo impegno nell’associazionismo cattolico, in particolare nell’Azione Cattolica.