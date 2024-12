Bergamonews.it - Senza patente e assicurazione si schianta contro tre auto, una si ribalta: a bordo carabinieri fuori servizio, 4 feriti

Caravaggio. Viaggiavalungo la Provinciale 132 a Caravaggio quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’coinvolgendone altre due, provocando unmento e quattroche hanno avuto bisogno di cure mediche.Lo schianto è avvenuto poco prima della mezzanotte, nel tratto tra il sottopasso della Brebemi il cavalcavia di Vidalengo: sette le persone rimaste coinvolte, tutti uomini compresi tra 31 e 61 anni, sei dei qualidella compagnia di Treviglio.Illeso il conducente della vettura che ha provocato il sinistro, mentre il personale medico arrivato sul posto con un’medica e tre ambulanze ha prestato soccorso a quattro occupanti delle altre, che hanno riportato ferite di varie entità: uno di loro è stato trasportato al Policlinico San Marco di Zingonia in codice verde, due al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno in codice verde e uno in codice giallo, e l’ultimo all’ospedale di Treviglio, in codice verde.