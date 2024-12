Quarto taglio dei tassi della Bce Riduzione dello 025% che porta il costo del denaro al 3%

Ilfattoquotidiano.it - Quarto taglio dei tassi della Bce. Riduzione dello 0,25% che porta il costo del denaro al 3%.

La Banca centrale europea ha tagliato ildeldell’area euro0,25ndolo al 3%, il livello più basso dal maggio 2023. Si trattaquartadeinel giro di sei mesi. La mossa era attesa dagli analisti ed ampiamente annunciata, ed ha l’obiettivo di fornire una spinta ad una crescita economica che rimane in Europa estremamente debole a fronte di un’inflazione che si attesta su valori non eccessivi (2,3% a novembre), seppur in risalita. Qualche settimana fa si era ipotizzato unpiù energico, di mezzo punto, ma successivi dati economici non così negativi, hanno rito la sceltabanca centrale verso un intervento più morbido.Il rischio di averetroppo bassi è che possano favorire una ripresa dell’inflazione. Si tenga conto, però, che nella zona euro il valore “neutro” dei, ossia che non spinge né frena la crescita, è considerato il 2%.