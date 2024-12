Cultweb.it - Qual è il volo di linea più breve al mondo?

Ildipiùdella storia è quello che unisce due isole nell’arcipelago delle Orcadi, in Scozia. La durata? Meno di un minuto. IlBN2B-26 operato da Loganair, infatti, connette le isole di Westray e Papa Westray e si aggira mediamente attorno ai 50 secondi, arrivando a circa un minuto e mezzo considerando anche le fasi di decollo e atterraggio. Possono esserci piccole variazioni di tempo a seconda delle condizioni del tempo, ma siamo lì. E considerato che il traghetto compie quella distanza in circa 20 minuti si risparmiacosa.Conosciamo tragitti in metropolitana, insiasi capitale del, che durano molto di più.Uno scorcio delle Orcadi (fonte: Unsplash)Le piste di atterraggio, per passare dall’isola di Westray a quella di Papa Westray, distano appena 2,7 km l’una dall’altra.