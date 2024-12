Ilfattoquotidiano.it - Pretty Solero condannato a due anni di carcere per maltrattamenti nei confronti della madre: “Le ha sferrato un pugno e l’ha insultata pesantemente”

È statoa duediper “nei” il rapper(vero nome Sean Michael Loria, ndr)Love Gang e del collettivo CXXVI. Il 20 luglio del 2024, come riporta Il Messaggero, all’internocasadonna si è consumato un dramma.Infatti l’appartamento era devastato, dopo ripetutida parte di. La situazione è continuata fino a quando ladel rapper non ha ricevuto dal figlio “unal fianco destro oltre a continue vessazioni psicologiche e fisiche altamente mortificanti sotto il profilo morale“.Il cantante era “in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti di tipo cocaina (.) È solito sputarle sul corpo, frequentemente le chiede soldi per l’acquistodroga e in caso di rifiuto, come è avvenuto il 18 luglio 2024, la tirava per i capelli e il 20 luglio 2024 le scaraventa addosso per tre volte un casco da moto senza riuscire a colpirla per poi afferrare l’aspirapolvere e lanciarla a terra”.