Secoloditalia.it - Pnrr avanti tutta verso la settima rata. Foti: “Brutta aria per chi rema contro tutti i giorni”

Leggi su Secoloditalia.it

“Brutto periodo per chi gufa”. “Entro fine anno lettera per Bruxelles per otteneredel”. Da Raffaele Fitto a Tommasola tabellina di marcia corre spedita. Il neo ministro per gli Affari europei, ile le Politiche di coesione fotografa con il Corriere della Sera l’iter di avanzamento degli obiettivi raggiunti e di que3lli in dirittura d’arrivo. “Sto esaminandoi dossier più significativi e più urgenti”, illustra. “Entro la fine dell’anno dobbiamo mettere a punto la lettera da inviare alla Commissione Ue per ottenere la. Che tra l’altro è cospicua, circa 18,2 miliardi di euro. E dunque, occorre verificare che i 67 obiettivi complessivi siano raggiunti”. Rivendica i riconoscimenti internazionali e i risultati sminuiti dalle opposizioni: “C’è chisi diletta a vedere crepe nel governo e invece ecco qui.