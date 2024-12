Cinemaserietv.it - Perché lo zombie nel trailer di 28 giorni dopo NON è Cillian Murphy, secondo un attore

Il personaggio zombificato che compare al termine deldi 28 anni, terzo film della saga post apocalittica creata da Danny Boyle, non è, al contrario di quanto speculato su Internet,: lo conferma al Guardian, l’scelto per la parte, il debuttante Angus Neill, modello e mercante d’arte, scelto personalmente da Boyle.Ha detto di aver voluto me da subito per la parte, ho accettato immediatamente. Sul set ho vissuto un’esperienza ipnoticaIl ritorno dinel film, a vent’anni dal debutto in 28, resta dunque avvolto nel mistero (il personaggio di Jim non appare infatti nel), e non resta che attendere l’uscita, a giugno 2025 (o più probabilmente, il prossimo) per saperne di più (qui il nostro resoconto). Come riportato proprio dal Guardian, Universal non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo.