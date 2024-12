Ilnapolista.it - Percassi sullo scudetto: «Bisogna tenere i piedi per terra»

L’Atalanta è di sicuro una delle candidate per lodi quest’anno, in Champions la formazione di Gasperini sta facendo un ottimo percorso, almeno fino alla sconfitta dell’altra sera contro il Real Madrid.Leggi anche: L’Atalanta forse ha salvato Mbappé, cominciavano già a paragonarlo a BaleAntonio, presidente dell’Atalanta, ha voluto commentare il momento della squadra, prima in serie A e in buona posizione anche in Champions League in ottica qualificazione agli ottavi, durante il tradizionale pranzo natalizio con i mass media.«Mi pare che non stiamo andando malissimo nemmeno stavolta. In Europa abbiamo rapporti con tutte le società e tutti ci fanno i complimenti. Chiudiamo un anno dove abbiamo vinto l’Europa League, tutto merito del lavoro del mister Gasperini, dei giocatori e delle persone straordinarie che lavorano fuori dal campo, in sede a Zingonia».