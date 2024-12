Panorama.it - Occupazione in crescita: oltre mezzo milione di lavoratori in più in un anno

Più didi occupati in più e più di quattrocentomila disoccupati in meno in un. I dati Istat del terzo trimestre 2024 confermano il trend:in, accompagnata da un’ulteriore riduzione della dis.Gli occupati sono aumentati di 117mila unità (+0,5%) rispetto al trimestre precedente e di 517mila unità (+2,2%) su base annua. Questo andamento riflette una dinamica positiva che privilegia sempre più contratti stabili. L’aumento dell’è trainato dai dipendenti a tempo indeterminato (+111mila, +0,7% su base trimestrale, +3,6% su base annua) e dagli indipendenti (+43mila, +0,8% su base trimestrale, +2,6% su base annua). A diminuire sono invece ia termine, con un calo di 37mila unità (-1,3%) rispetto al trimestre precedente e del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2023.