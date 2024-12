Universalmovies.it - Musafa: Il Re Leone | Le iniziative di UCI Cinemas

In occasione del lancio nelle sale di: Il Re, che avverrà il 19 dicembre, il circuito cinematografico UCIsi prepara con due splendide.La prima è uno splendido viaggio per tutta la famiglia nel parco naturale più vicino a casa. Un’opportunità unica per ammirare da vicino i maestosi leoni e gli altri animali della savana in compagnia dei propri cari. Partecipare all’estrazione è semplicissimo, basterà acquistare – attraverso i canali online del Circuito – un biglietto per le proiezioni previste dal 19 al 29 dicembre e registrarlo sul sito mufasa.uci.it.La seconda, invece, riguarda tutti gli spettatori che acquisteranno sul sito www.uci.it o sull’app del Circuito un biglietto per assistere alle proiezioni del film previste dal 19 al 22 dicembre, che riceveranno in omaggio uno degli otto esclusivi segnalibri dedicati ai protagonisti del nuovo film Disney, ossia Mufasa, Taka, Sarabi, Rafiki, Zazu, Timon & Pumbaa, Kiara e Kiros.