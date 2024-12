Lanazione.it - Molti gli impianti aperti: si scia . Oggi e domani sconto skipass

"La stagione può cominciare. Grazie alle nevicate degli ultimi giorni è prevista l’apertura di numerosi". Parola del Consorzio Abetone Multipass., giovedì 12 dicembre e, venerdì 13 dicembre,in promozione a 32 euro invece che 36. Si confermano così così le previsioni dell’Uomo della Neve, Giampiero Danti, che in tempi non sospetti aveva prudenzialmente previsto l’apertura degliper sabato 14 dicembre. Grazie ai centimetri di neve caduta, stimati tra i trenta e i quaranta: "Sia al Passo dell’Abetone che in quota (dove un po’ di vento ha ridotto gli accumuli) – sottolineano dal Multipass – e grazie anche al grande lavoro di tutti gli operatori, la stagione invernale può dirsi ormai aperta. L’abbassamento delle temperature fin dalla scorsa settimana ci ha consentito di preparare le piste con la neve programmata.