L’ultimo incontro con l’ex e le botte. Lui in manette e lei all’ospedale. Aveva il divieto di avvicinamento

di Gaia Papi AREZZO Un violento colpo al volto. Il ricovero in ospedale ed il riconoscimento di 10 giorni di prognosi. Si è conclusa così una lite, l’ennesima, tra un uomo e la sua ex compagna. Lei la vittima, per la quale è stato attivato il codice rosa. Lui, un 34enne albanese, è invece finito in. Fra l’altro non nuovo a gesti di violenza nei confronti della ex. Nei sui confronti pendevano già un ammonimento del questore oltre aldi. In passato c’erano state, quindi, altre odiose aggressioni che spiegano le misure già attive nei suoi confronti; ma non è bastato. Nonostante questo infatti, nello scorso fine settimana, i due si sono incontrati. Nelle storie di violenza accade spesso. La richiesta delchiarimento, delsaluto. La cronaca è triste testimone di come, per qualcuna, quello sia stato letteralmente, rivelandosi fatale.