Lube, il riscatto è servito. Battuti i padroni di casa

praia c0 cucinecivitanova 3 PRAIA C: Gustavo, Franco 11, Lucas Loh 6, Pietro 10, Eliezer 4, Maicon 8, Pedro (L), Guilherme, Rafael 3, Bruno. N.E. Arthur, Wallaf, Bruno Araujo, Pedro Filho. All. Fabiano Ribeiro CUCINECIVITANOVA: Chinenyeze 6, Gargiulo 11, Boninfante 2, Nikolov 16, Lagumdzija 10, Bottolo 9, Balaso (L), Bisotto, Poriya 1, Orduna, Dirlic. N.E. Loeppky, Podrascanin e Davi Tenorio. All. Medei Arbitri: Carbajal (Uru) e Cespedes (Rep.Dom) Parziali: 18-25 (22’), 19-25 (23’), 26-28 (29’) Note: Praia battute sbagliate 14, ace 3, muri 1, ricezione 31% (perfetta 11%), attacco 48%;bs 14, ace 6, muri 3, 58% (29%), 57%. Dovere compiuto, con un brivido, ma compiuto. Lariscatta la sconfitta inaugurale nel Mondiale per Club e 24ore dopo o poco più, regola 3-0 i brasiliani del Praia.