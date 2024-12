"Lotito mafioso" e "Lazio fascista" per un giornale olandese, protesta ambasciatore italiano

Leggi su Sportface.it

“Gentile Direttore, In qualità did’Italia nei Paesi Bassi, desidero esprimere il mio disappunto per le espressioni utilizzate nell’articolo di Alain van Hilten pubblicato l’11 dicembre 2024 sul Suo, dal titolo ‘Avversario dell’Ajax,: gigante romano dall’ombra nera’”. E’ questo l’incipit di una lettera didell’nei Paesi Bassi, Giorgio Novello, indirizzata al direttore responsabile della versionedelESPN, in merito a un articolo pubblicato ieri che descrive lacome un club controverso: “Dalle ombre oscure del razzismo alla corruzione, passando per i legami con il fascismo di Mussolini: laporta un’immagine a dir poco controversa. E’ un club dalla ricca storia, che porta l’eredità di bizzarri incidenti guidati da un presidente di stampo”.