Lo abbiamo fatto anche noi senza Zelensky e il presidente Usa | Paolo Mieli nazionalista lascia di stucco Parenzo

I monarchi francesi,quando in decadenza, sono maestri di “grandeur”. Ed Emmanuel Macron, che qualche giorno fa a Otto e mezzo su La7 il super esperto Lucio Caracciolo ha definito “re malato”, non fa eccezione. «C'è questa foto di gruppo a Notre Dame di Parigi, nel giorno della sua restituzione alla Francia e al Mondo - sottolinea Davida L'aria che tira, sempre su La7, mostrando in video il capo dell'Eliseo insieme alucrainoe al prossimo capo della Casa Bianca Donald Trump -. Cerimonia in pompa magna di Macron, che pur essendo orma unmolto molto debole, insomma, sanno fare le cose in grande, c'è poco da dire dai. A tempo di record l'hanno ricostruita, le cose non gli andranno molto bene però almeno quella l'ha fatta». In studio c'è, che da storico ha un sussulto.