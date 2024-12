Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova Beaver Creek in DIRETTA: alle 19.00 si parte, Sofia Goggia per crescere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA: “NELLA PRIMACI HO CAPITO POCO”18.48 Hanno sicuramente interpretato meglio il ‘Birds of Prey’ Federica Brignone e Marta Bassino, rispettivamente prima e terza nelladisputata ieri, con in mezzo Lara Gut-Behrami.18.44ieri ha ammesso candidamente: “La pista è molto ripida, io sinceramente non sono riuscita a capire lacentrale, dove mi è mancato il timing nelle varie curve per cui sono andata a spasso nellacentrale“.18.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladellacronometrata della discesa libera di, valevole per la Coppa del Mondo di sci2024/2025 al femminile.Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladellacronometrata della discesa libera di(Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci2024/2025 al femminile.