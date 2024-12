Lettera43.it - L’esercito di Israele ha iniziato a ritirarsi dal Libano

Leggi su Lettera43.it

dihaa ritirare le proprie truppe dal, come previsto dall’accordo di cessate il fuoco di 60 giorni raggiunto a fine novembre. Le Idf hanno annunciato di aver completato mercoledì il ritiro delle truppe dalla città di Khiam, nelmeridionale. Lo scrive il Times of Israel.israeliano ha dichiarato di aver terminato le operazioni in quest’area e di aver lasciato spazio al dispiegamento delle forze libanesi e dell’Unifil, la missione di peacekeeping delle Nazioni Unite sul confine tra. Il piano, entrato in vigore il 27 novembre, prevede chesi ritiri progressivamente dalmeridionale entro gennaio, mentrelibanese e le forze dell’Unifil prendono posizione. Hezbollah, dal canto suo, è obbligato a ritirare le sue forze a Nord del fiume Litani e a smantellare le sue infrastrutture militari nel Sud del paese.