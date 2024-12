La regista siriana Soudade Kaadan | Straziante vedere l’Europa voltare le spalle al nostro popolo – L’intervista

Leggi su Open.online

Sono bastati dieci giorni alla coalizione di forze ribelli per abbattere il regime sanguinario di Bashar al-Assad. Un’offensiva e un tracollo dell’apparato statale militare che ha colto tutti di sorpresa. Sebbene la Siria sia entrata in una nuova era è ancora presto per capire cosa accadrà. Ciò che è certo è che il processo di ricostruzione – anche politica ed economica – sarà inevitabilmente lungo. «Il Paese è a un bivio nella sua storia e non sappiamo ancora quale strada prenderà», dice a Open la, che ha lasciato Damasco nel 2012 e oggi vive a Londra. Nei film della cineasta, premiati in numerosi festival internazionali tra cui Venezia e il Sundance, la Siria ritorna costantemente. Nel 2022 il film Nezouh – Il buco nel cielo, la storia di una famiglia che decide di rimanere a Damasco nonostante la guerra civile evitando l’incerta vita da rifugiati, ha vinto il premio degli Spettatori alla Mostra del Cinema di Venezia e il premio Diritti Umani Amnesty International al Medfilm Festival.