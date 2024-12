Quotidiano.net - La medicina del futuro raccontata alla GenZ

Leggi su Quotidiano.net

Raccontare ai giovani ildellae l’impatto delle nuove tecnologie sulla salute e il benessere collettivo. Offrendo gli strumenti per comprendere come la ricerca e l’innovazione, a cominciare dall’Intellia artificiale (Ia), possano contribuire a migliorare la prevenzione, la diagnosi, il trattamento, la gestione delle malattie. Con questo obiettivo ambizioso prende il via la quinta edizione di Fattore J, un progetto di Johnson & Johnson - prima healthcare company a livello globale - e Fondazione mondo digitale Ets, con la collaborazione scientifica dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano. Un’iniziativa che negli scorsi anni ha già formato 30mila giovani, raggiungendo oltre 300mila studenti e lavorando con circa 200 scuole superiori. Ieri la presentazione dell’iniziativa, all’interno dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, polo di eccellenza per la ricerca oncologica e partner scientifico del progetto.