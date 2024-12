Formiche.net - La Bce gioca d’anticipo e dà un’altra sforbiciata ai tassi

I mercati lo avevano già messo in conto il verdetto: la Banca centrale europea ha deciso un altro taglio dei, il quarto da quando ha iniziato ad allentare la restrizione monetaria ancora in atto, pari a 25 punti base. Rassegnate a quanto pare le colombe, che da tempo chiedono alla Bce di avere un po’ più di coraggio e di blindare il Pil dell’Eurozona con un maxi taglio di 50 punti base.E così, il tasso di riferimento, quello sui depositi, è sceso al 3%. Lo scorso luglio era al 4%. Merito, la decisione dell’Eurotower, di una proiezione dell’inflazione in lenta, ma costante discesa. I prezzi, infatti, sono attestati collocarsi in media al 2,5% nel 2024, al 2,2% nel 2025 e all’1,9% nel 2026, come nelle proiezioni di giugno. La mossa della Bce ha un chiaro significato: tornare a immettere denaro nel mercato in vista di un più che probabile contrazione dell’economia Ue.