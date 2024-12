Sport.quotidiano.net - Juventus, scacco al City. Vlahovic-McKennie,. Motta torna a sorridere

dall’inviato La Signora si fa un regalo anticipato e prenota lo champagne. Battere il, anche questo quasi irriconoscibile, giustifica sempre la festa. Anche se lo fai con appena il 33% del possesso palla. Classifica raddrizzata, playoff per gli ottavi quasi in tasca a due turni dalla fine del maxi girone di Champions. Haaland neutralizzato, Pep pure. Chi l’avrebbe pronosticato, viste anche le difficoltà attuali dei bianconeri?, autore di una prova anonima fino a quel momento, trova il colpo di testa vincente a inizio ripresa. E poi, appena entrato, mettela ciliegina del 2-0.si gusta una serata da stratega certificato. Non è stata come Atalanta-Real. La sfida dello Stadium aveva in palio forse troppe cose, prima fra tutte l’uscita dalla crisi, per pernsare che in uno Stadium gelido si giocasse a spada tratta.