Panorama.it - John Galliano, la storia dell'enfant prodige

«Oggi è il giorno di dire addio a Maison Margiela» cosìha annunciato la sua separazione da Maison Margiela, storico marchio rivoluzionario fondato dallo stilista belga Martin Margiela nel 1988.Approdato alla direzione creativaa maison nel 2014, questi 10 anni sono bastati aper rendere MM uno dei marchi più influenti e prestigiosi del fashion system. D’altronde, lo stile rivoluzionario e anticonformista che da sempre ha caratterizzato lo stilista britannico ha celebrato un perfetto matrimonio con l’eredità lasciata dal fondatore Martin Margiela.Considerato un genioa moda e ammirato da tutti i giovani designer del futuro,ha mostrato sin da subito di avere le carte in regola per lasciare un segno indelebile nella. È stato lui a insegnarci come trasformare una semplice sfilata in un vero e proprio spettacolo portando in scena il suo estro creativo impossibile da imitare e incantevole da ammirare.