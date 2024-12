Terzotemponapoli.com - Il Napoli verso Udine e i tempi previsti per il recupero di Kvara

Come giocherà ilcontro l’se? Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Chi ci sarà sabato contskhelia infortunato contro l’se? Al suo posto, al Bluenergy, ci sarà David Neres nel tridente. A sinistra, con Politano a destra e Lukaku a recitare da centravanti. Per il resto, tutto confermato rispetto alla partita con la Lazio, a cominciare dal 4-3-3: Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera nella linea a quattro; Anguissa, Lobotka e Scott McTominay in mediana. Da valutare le condizioni di Mazzocchi, fuori per un infortunio muscolare accusato contro la Roma”., Antonio Conte cerca la riscossa.Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. “Analisi video e lavoro sul campo per capire tutto ciò che non ha funzionato contro la Lazio non solo in occasione del gol subito e delle poche occasioni concesse ai biancocelesti, ma soprattutto per la fase offensiva nel complesso: dalla velocità di palleggio alpalla nella metà campo avversaria, dall’ultimo passaggio all’attacco all’area di rigore”Quando rientrerà?‘Torniamo’ al Corriere dello Sport: di seguito altre righe tratte dall’edizione odierna del quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni.